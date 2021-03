Mistério da mulher que sumiu enquanto marido foi comprar leite chega ao fim

Caso ganhou repercussão e estava sendo investigado pela Polícia Civil – (Foto:Arquivo Pessoal)

Ana Paula Carrijo Braga apareceu e está bem. A mulher teria misteriosamente desaparecido de casa, em Parauapebas, no dia 13 de março, enquanto seu marido tinha saído para comprar leite, segundo o próprio Izaias Araújo de Oliveira informou à Polícia Civil. O homem tinha dito, ainda, que ela sofria de problemas psicológicos.

Após a repercussão do caso, a própria Ana Paula procurou o portal local Pebinha de Açúcas e revelou que, diferente do informado por Izaias, ela não está desaparecida e nem tem problemas mentais. “Eu vim de Goiânia para Parauapebas com ele. Chegamos aqui dois dias depois, no dia 12.

Antes da gente chegar aqui, ele estava me tratando diferente ainda durante a viagem, começou a mudar e me tratando mal, inclusive, dando em cima de mulheres. Em Goiânia ele era de um jeito, e aqui de outro. Quando chegou no Pará tornou me tratar mal.

Como não conheço ninguém aqui, decidi ir embora no dia 13. Esperei ele sair de casa e fui embora. Achei umas pessoas que me acolheram na casa delas”, contou. “Sai de casa porque o relacionamento não ia dar certo, e inclusive, tenho medo dele (…) Fui embora porque não quero nada com ele. Tenho 28 anos e sei o que quero. Vou ficar em Parauapebas, arrumar um serviço e quero deixar claro que estou bem”, concluiu Ana Paula, que disse ter se divertido com os comentários que ouviu sobre o caso.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...