Exército apoia distribuição de cestas básicas para atingidos pelas enchentes em Marabá

Ao todo, 131 unidades foram entregues a pessoas que estão em abrigos da Prefeitura de Marabá por terem suas residências invadidas pelas águas, resultado das cheias do Rio Tocantins. O emprego dos militares está no contexto da Operação Enchente, da 23ª Brigada de Infantaria de Selva, e ocorrem em apoio aos órgãos assistenciais locais.

(Foto: Divulgação) – Marabá (PA) – Nos dias 17 e 18 de março, militares do 1° Grupo de Artilharia de Campanha de Selva trabalharam com a Defesa Civil de Marabá na distribuição de cestas básicas para famílias que foram atingidas pelas enchentes no município.

