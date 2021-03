Beneficiários do Bolsa Família começam a receber auxílio a partir de 16 de abril

Desta vez, o auxílio emergencial deverá beneficiar 40 milhões de pessoas, incluindo os 14 milhões do Bolsa Família. | Jefferson Rudy/Agência Senado

O novo pagamento, no entanto, terá um pente-fino do governo federal.

Os beneficiários do Bolsa Família vão começar a receber a primeira parcela do novo auxílio emergencial a partir de 16 de abril.

Com quatro parcelas e valor médio de R$ 250, a nova rodada do auxílio emergencial foi liberada após a aprovação da PEC (Proposta de Emenda Constitucional) Emergencial no Congresso Nacional.

De acordo com o Ministério da Cidadania, os outros beneficiários cadastrados pelo CadÚnico (Cadastro Único) ou pelo aplicativo da Caixa terão o calendário de pagamento definidos por Medida Provisória, editada pelo governo federal. A expectativa é que o texto seja publicado nesta quinta-feira (18). A nova rodada do benefício começa em abril para todos os grupos, afirma a pasta.

Pente-fino

O novo pagamento, no entanto, terá um pente-fino do governo federal que contará com 11 bases de dados, como Caged, INSS, MEI, CNIS e Imposto de Renda, para restringir o benefício para quem realmente precisa.

Confira o calendário da primeira parcela do auxílio para o Bolsa Família:

NIS final 1 – 16 de abril

NIS final 2 – 19 de abril

NIS final 3 – 20 de abril

NIS final 4 – 22 de abril

NIS final 5 – 23 de abril

NIS final 6 – 26 de abril

NIS final 7 – 27 de abril

NIS final 8 – 28 de abril

NIS final 9 – 29 de abril

NIS final 0 – 30 de abril

Com informações do portal R7

