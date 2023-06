Jovem de MS amarrada e decapitada em Mato Grosso deixa três filhos

Jovem estava desaparecida desde o dia 30 de maio – Crédito: Reprodução/Coxim Agora

Denúncia do desaparecimento de Kerolayne foi feito pela mãe dois dias após o sumiço

Karolayne Cristina do Nascimento Neves, de 22 anos, a jovem de Mato Grosso do Sul que foi encontrada morta em uma vala no Estado do Mato Grosso, era mãe de três filhos.

Natural de Coxim, Karolayne estava desaparecida desde o dia 28 do mês passado, quando deixou a lanchonete onde trabalhava no período noturno.

Conforme o site Repórter MT, a denúncia do desaparecimento foi registrada pela mãe, dois dias após o sumiço.

O crime

Karolayne Cristina do Nascimento Neves, de 22 anos, foi encontrada morta dentro de uma vala na Comunidade Santa Clara, na cidade de Conquista D´Oeste, no Estado de Mato Grosso. Natural de Coxim, ela estava desaparecida desde o dia 26 do mês passado.

Conforme o Coxim Agora, o corpo da vítima foi encontrado na última quinta-feira (15) por um trabalhador que passava pelo local e teria visto um dos braços da jovem para fora do buraco, assustado ele acionou a Polícia Militar. O corpo da vítima estava em avançado estado de decomposição.

Após desenterrar o corpo da jovem, foi constatado que ela estava sem a cabeça e com os pés amarrados, além disso, não portava nenhum documento de identificação. O corpo de Karolayne foi encaminhado ao Instituto Médico Legal da cidade e somente após um exame de DNA foi possível sua identificação.

A Polícia Civil de Conquista D´Oeste trabalha para identificar e prender o autor do homicídio.

Fonte: Por Elizeu Ribeiro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/06/2023/09:05:09

