Jovem deficiente morre com suspeita de envenenamento em garimpo de Itaituba

Corpo do jovem foi enterrado no garimpo Crepurizão com caixão doado por populares.(Foto:Reprodução)

O jovem faleceu no sábado (14) e foi enterrado em Crepurizão; morte é rodeada de mistérios.

No último sábado (14), por volta das 14h, um jovem identificado como Alexandre Silva, de 18 anos, morreu com suspeitas de envenenamento em um garimpo próximo ao Crepurizão, região de Itaituba. Segundo informações, Alexandre era deficiente físico e mental.

De acordo com um membro da família, o pai do jovem teria ligado, no sábado (14), afirmando que a causa da morte seria afogamento, mas outras pessoas informaram que o mesmo teria sido envenenado. Desde então, o pai teria se recusado a encaminhar o corpo do filho para o Instituto Médico Legal (IML), em Itaituba.

