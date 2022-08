Jovem desaparece após água invadir barco em que ela e pai estavam em rio em MT

Andreia Mamede desapareceu após se afogar em Rio Cuiabá — Foto: Redes sociais – A família estava em uma confraternização em uma chácara. Andreia Mamede saiu para tomar banho de rio com o pai e outras pessoas.

Uma jovem de 18 anos desapareceu após se afogar no Rio Cuiabá, em Rosário Oeste, a 133 km da capital, nesse domingo (31). As buscas por Andreia Letícia da Silva Mamede são feitas nesta segunda-feira (1°).

De acordo com o boletim de ocorrência, o Corpo de Bombeiro foi acionado às 15h25 desse domingo para atender um caso de afogamento.

O pai da jovem relatou que estava tomando banho de rio com a filha e outras crianças na região da Barra, na zona rural de Rosário Oeste. A família estava em uma confraternização em uma chácara.

Após o término do banho, todos subiram no barco em para voltar para a chácara.

No entanto, a aproximadamente oito metros da margem do rio, a água começou invadir a parte da frente do barco, que virou.

O pai de Andreia começou a resgatar as crianças que estavam no local e a jovem de 18 anos saiu da embarcação nadando.

O pai, ao terminar de tirar as crianças do local e retornar ao barco, não conseguiu mais visualizar a filha.

O corpo de Bombeiros foi acionado. Uma equipe de mergulhadores se deslocou até a região para realizar as buscas, que seguem nesta segunda-feira (1°). Andreia ainda não foi encontrada.

Do G1 MT

Por:Jornal Folha do Progresso em 02/08/2022/08:05:53

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...