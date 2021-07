Jovem desaparece após viajar para Santa Catarina ao conseguir emprego

Ana Vitória, de 23 anos, não foi mais vista; polícia alerta sobre falsos empregos e sequestro – (Foto:Reprodução: Divulgação)

A jovem Ana Vitória, de 23 anos, está desaparecida desde o dia 11 de maio quando viajou para a cidade de Joinville, em Santa Catarina (SC), após conseguir emprego. O pai da garota disse que a acompanhou até o aeroporto e, quando ela chegou na cidade do sul do país, ainda enviou fotos e vídeos de onde estava, mas desde então sumiu. As informações são do Metrópoles.

Ana é natural de Manaus, no Amazonas, e teria afirmado aos familiares que conseguiu o emprego, antes de viajar para SC. A polícia alerta sobre esse tipo de situação e pede que, antes de viajar, as pessoas informem com detalhes e contatos onde ficará. Também pede que seja verificado se há realmente um empregador, devido práticas de sequestro.

A delegada titular da Deops, Catarina Torres, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Ana que entre em contato com a Deops por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

Por:O Liberal

