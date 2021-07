No Dia do Homem, especialistas alertam para prevenção e cuidados com a saúde masculina

De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), 55% dos homens acima dos 40 anos deixaram de ir ao médico durante a pandemia

Nesta quinta-feira, 15 de julho, é celebrado o Dia Nacional do Homem. A data tem como objetivo conscientizar a população masculina sobre os cuidados com a saúde.

Pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) mostrou que, durante a pandemia, 55% dos homens acima dos 40 anos deixaram de ir ao médico ou abandonaram algum tratamento.

Para o urologista Cassiano Barbosa, que atua pela Pró-Saúde no Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá (PA), o dado é preocupante, já que a prevenção é a melhor arma para combater as doenças que afetam os homens, e que poderiam ser evitadas com visitas regulares ao médico.

“A adoção de hábitos saudáveis, a prática de atividade física regular, a alimentação balanceada e o uso moderado de bebidas alcoólicas, também são fundamentais para a prevenção de doenças que afetam a saúde masculina”, complementa Cassiano.

Ainda de acordo com o especialista, as doenças do sistema circulatório como infartos e o acidente vascular cerebral (AVC), conhecido popularmente como derrame, estão entre as principais causas de morte entre homens no país.

“É muito importante que os homens previnam doenças como a cardiopatia isquêmica, que bloqueia as artérias que levam o sangue ao coração, bem como controle sua pressão arterial, esses cuidados reduzem muito os riscos de sofrer um infarto ou AVC”, explica o especialista.

Segundo o urologista Eduardo Capatti, do Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), em Altamira (PA), é recomendado que, depois dos 40 anos, o homem faça mais exames de rotina, para detectar principalmente doenças relacionadas ao gênero, como a disfunção erétil e o câncer de próstata.

“Sem dúvidas, é preciso prestar atenção ao corpo e ficar atento aos sinais que ele envia. O cuidado deve ser diário, a identificação precoce de doenças aumenta as chances de um tratamento eficaz. Por isso, alguns exames devem fazer parte da rotina dos homens”, ressalta Eduardo. Assim, é essencial manter consultas regulares, mesmo no período de pandemia.

Para o especialista do HRPT, outra doença que, apesar de rara, pode afetar profundamente a saúde masculina é o câncer de pênis. Segundo o médico, se não for diagnosticado a tempo, pode levar a amputação total do membro, trazendo consequências físicas, sexuais e psicológicas ao homem.

“Os sintomas mais comuns da doença envolvem uma feridade persistente na região do órgão, ou uma tumoração na glande, prepúcio ou corpo do pênis, que associados a uma secreção branca (esmegma), podem indicar o câncer. A higiene íntima do órgão com água e sabão está entre as principais formas de prevenção” ressalta o médico.

Os Regionais de Marabá e Altamira são unidades do Governo do Pará, gerenciadas pela entidade filantrópica Pró-Saúde, com atendimento 100% gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Veja as dicas dos especialistas para a saúde masculina:

Faça acompanhamento médico regularmente: Os exames preventivos são muito eficazes para reduzir o índice de mortalidade e aumentar a qualidade de vida. O indicado é que todos os homens a partir dos 45 anos tenham acompanhamento médico anual.

Pratique exercícios físicos: A atividade física previne doenças, melhora a função cardíaca, fortalece os ossos, diminui o estresse e ansiedade e melhora a disposição. Mas lembre-se, é importante fazer uma avaliação com o seu médico antes de iniciar uma nova rotina de exercícios.

Mantenha uma alimentação saudável: Adote uma dieta rica em frutas, verduras, legumes, grãos e cereais integrais, e com menos gordura, principalmente as de origem animal. Essa atitude ajuda a manter o peso adequado.

Evitar álcool e tabaco: evitar o consumo de drogas como o álcool e o cigarro, ajuda a manter o corpo mais saudável e diminui o risco de doenças como câncer de pulmão, faringe e laringe, AVC, diabetes, hipertensão, entre outras.

Priorize as boas noites de sono: Com a rotina agitada, muitas pessoas deixam a noite de sono em segundo plano. Priorize o descanso, o relaxamento é fundamental quando o assunto é manter a saúde em dia.

