JOVEM É ASSASSINADO A TIROS DE ESPINGARDA EM MEDICILÂNCIA

(Foto:Reprodução) – Por volta das 07h00 da manhã dessa quarta-feira (28), a Polícia Militar e Civil de Medicilândia tomaram conhecimento sobre um crime de homicídio, ocorrido no km 80 na Agrovila Tiradentes, localizada a cerca de 8 km da faixa na zona rural do Município de Medicilândia.

De acordo com as informações apuradas no local pela Polícia Civil durante os primeiros levantamentos, um indivíduo identificado como “Geovane da Cruz Dias” teria assassinado “Valdinei do Carmo Viana” com disparos de arma de fogo por volta da meia noite.

Ainda de acordo com as informações da Polícia, a vítima teria um relacionamento extraconjugal com a companheira de “Geovane”, o que teria motivado o crime. A Polícia realizou diligências na comunidade na tentativa de encontrar o suspeito, mas não tiveram êxito.

Alguns depoimentos foram tomado pela Polícia Civil, que confirmam a autoria de “Geovane” revelando toda a dinâmica das circunstâncias do crime. Após os procedimentos da Polícia, o IML foi acionado e requisitada a perícia de necropsia e a remoção do corpo da vítima. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Município de Medicilândia.

Com informações de Carlos Calaça

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...