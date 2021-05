Jovem é baleado na cabeça em Parauapebas (PA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com informação do zeze dudu

Por volta das 16h20 de sábado (15), o jovem foi atingido por três tiros na cabeça, na Rua Paru, Bairro Casas Populares II no município de Parauapebas. Três indivíduos em duas motos Honda Fan (uma vermelha e uma preta) teriam sido os autores do crime.

No Brasil, todos os dias ao menos 32 adolescente morrem assassinados. Os motivos são diversos, seja por assalto ou até mesmo envolvimento com facções criminosas. Marcos André Sousa Cardoso, de 16 anos de idade, infelizmente entrou nessa estatística.

