Jovem é ‘cancelada’ nas redes sociais após nadar com jacaré amordaçado

Uma jovem de 24 anos começou uma polêmica após postar em seu perfil no Instagram vídeos em que aparece nadando com um jacaré. No entanto, o animal aparece com a boca presa e fechada por uma espécie de mordaça. Eleonora Pons Maronese, mais conhecida como Lele Pons, deletou os registros após a repercussão.

O fato do animal estar amordaçado já configura maus tratos, mas internautas ainda atentaram que o cloro da piscina faz mal ao réptil.A venezuelana, que também é atriz, apresentadora e cantora, tem 43 milhões de seguidores no Instagram.

Por:Redação Integrada com informações da revista Marie Claire

