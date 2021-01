Jovem é detido suspeito de ter furtado uma motocicleta em Novo Progresso (PA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os policiais contam que receberam uma denúncia sobre um furto de uma motocicleta POP de cor vermelha e placa QDN 2835, que teria acontecido naquele município. Já na manhã de hoje, ao fazer rondas no distrito de Moraes Almeida (PA), eles acabaram-se deparando com o jovem e a motocicleta.

