Boletim da Semas prevê chuvas abaixo da média histórica para Novo Progresso -Vejam boletim estadual

Boletim da Semas mostra fevereiro de tempo nublado e chuvas acima da média, para o Baixo Tocantins, parte da Transamazônica, Baixo Amazonas e Calha Norte.

Por outro lado, apenas uma pequena parte do Estado ficará com chuvas abaixo da média histórica, que compreende alguns municípios da região dos Carajás (Parauapebas, Marabá) até o Tapajós (Itaituba, Trairão e parte de Novo Progresso).

Levantamento feito pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) revela que o mês de fevereiro será de chuvas acima da média climatológica na porção que vai do Baixo Tocantins (Abaetetuba, Barcarena e Cametá), parte da Transamazônica (Medicilândia, Pacajá e Uruará), Baixo Amazonas (Santarém, Mojuí dos Campos) e Calha Norte (Óbidos, Oriximiná). As precipitações devem ser entre 350mm e 500mm.

Por outro lado, o Nordeste do Pará, Norte da ilha do Marajó e porção Sul do Estado terão chuvas dentro da média. Nas cidades destas regiões, a quantidade de chuva deve ficar entre 250 a 400mm.

As temperaturas máximas oscilarão de 32 a 34ºC na porção Norte até 35ºC na região Sul. “O mês de fevereiro, em geral, terá o tempo nublado a encoberto durante as manhãs e início da tarde. Haverá poucos dias com sol e tempo abafado. Também estão mantidos os alertas de chuvas com trovoadas e rajadas de vento em todo o Estado”, destaca o coordenador do Núcleo de Hidrometeorologia da Semas, Saulo Carvalho.

Por Anna Paula Mello (SEMAS)

– 01/02/2021 09h37 –

