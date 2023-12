Jovem é encontrada morta com marcas de tiros na cabeça

Luana Santana Ferreira de Melo foi encontrada morta nas primeiras horas da manhã de terça-feira (5), na Estrada Linha Celeste, em Sorriso (420 km ao norte de Cuiabá). Vítima tinha ferimentos de arma de fogo na cabeça.

De acordo com as informações, polícia foi acionada por volta das 6h por uma testemunha que passava pela via e flagrou o corpo da vítima de sexo feminino.

Cena foi isolada para os trabalhos da Polícia Civil e Perícia Oficial (Politec). Próximo ao corpo havia uma grande mancha de sangue e várias cápsulas de munição calibre 9mm. Uma prima da vítima foi até o local e reconheceu o corpo.

Segundo ela, a jovem fazia o uso de maconha e era mãe de dois filhos, sendo uma menina e um menino. Caso foi registrado e segue sob investigação.

Fonte: Gazeta Digital / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/12/2023/14:14:17

