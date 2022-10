Jovem é encontrado morto com 27 perfurações de faca em Tailândia (PA)

A vítima foi identificada como Michel das Graças Oliveira, de 24 anos (Foto:Reprodução/Redes sociais)

O caso é investigado pela delegacia de Polícia Civil, que pede a colaboração das pessoas para chegar aos autores do crime

O corpo de um homem identificado como Michel das Graças Oliveira, de 24 anos, foi encontrado com 27 marcas de facadas na manhã do último sábado (23), em um ramal da vicinal Borba Gato, zona rural de Tailândia, nordeste do Pará.

A Polícia Militar está no local para atender a ocorrência de homicídio. O corpo de Catimba foi encaminhado para necropsia no Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Científica do Pará

O cadáver foi encontrado por moradores da localidade. A motivação do crime ainda é desconhecida. A vítima não tinha passagem pela polícia e nem teria relação com o mundo do crime. O caso está sendo investigado pela delegacia de Polícia Civil de Tailândia.

Por nota, a Polícia Civil informou que solicitou perícia e que segue apurando as circunstâncias do crime para identificar a autoria e motivação. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas pelo Disque Denúncia (181). O sigilo é garantido”. (Com informações do site Portal Tailândia).

Também é possível, na denúncia anônima, mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181.

