Homem deixa pitbulls matarem cão na rua e caso gera revolta em Itaituba (PA)

O vídeo gravado por testemunhas e compartilhado nas redes sociais mostra que o tutor não toma providências para evitar o ataque. (Foto:Reprodução/Redes sociais).

O caso ocorreu na tarde do último domingo (23) e possivelmente o tutor dos dois cães já havia cometido crime semelhante no sábado

Moradores da 29ª rua do bairro Santo Antônio, em Itaituba, na região sudoeste do Pará, registraram o momento em que um tutor de pitbulls passeava com dois cães da raça, presos na coleira, e permitiu que os animais atacassem um cão na rua. O caso ocorreu na tarde do último domingo (23).

O vídeo gravado por testemunhas e compartilhado nas redes sociais mostra que o tutor não toma providências para evitar o ataque. Ele ainda questiona as pessoas que ficaram revoltadas ao presenciarem as cenas de imprudência do tutor. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso e aguarda por informações da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), da Polícia Civil.

Ainda segundo informações, há suspeitas de que os animais sejam os mesmos que aparecem em outro vídeo gravado por câmeras de segurança, atacando um outro cão doméstico, fato ocorrido no sábado (22), desta vez no bairro Piracanã.

Casos envolvendo displicência de tutores de pitbulls estão se tornando cada vez mais frequentes em Itaituba. Recentemente, duas crianças foram vítimas de ataques de cães da raça na mesma semana, uma no bairro Campo Belo e outra na Cidade Nova. Uma das crianças foi ferida na cabeça e acabou sendo internada em estado grave no Hospital Regional do Tapajós (HRT).

Por nota, a Polícia Civil do Pará informou que “…o caso está sendo investigado por meio da Delegacia do município de Itaituba. Diligências estão sendo feitas para ouvir testemunhas. O tutor do animal foi intimado para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido”. (Com informações do site Giro Portal).

