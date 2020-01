PRF apreende 5 toneladas de castanha do Pará e urucum na BR-230, em Altamira

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a PRF, o veículo foi abordado durante uma fiscalização de rotina no quilômetro 630 da BR-230. O condutor não apresentou nota fiscal ou qualquer outro tipo de documentação da carga. A mercadoria foi apreendida, juntamente com o veículo, e o motorista foi autuado e encaminhado para a delegacia de Altamira, onde assinou Termo Circunstancial de Ocorrência (TCO) e liberado após se comprometer a comparecer em juízo quando solicitado.

Polícia Rodoviária Federal apreendeu quatro toneladas de castanha do Pará e uma tonelada urucum, nesta segunda-feira (27), na rodovia BR-230, em Altamira, sudoeste do Pará.

