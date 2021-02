Jovem é encontrado morto em via pública do município de Jacareacanga (PA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Na manhã do último domingo (21), por volta das 8h30, um jovem, identificado como Alailton Rodrigues, de 23 anos, foi encontrado morto na Rua Castelo Branco com a Travessa Rio Branco, no município de Jacareacanga (PA).

