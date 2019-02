Jovem é morta após assaltantes não conseguirem desbloquear celular

Por: NOTÍCIAS AO MINUTO Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com o G1, a polícia busca imagens das câmeras de segurança do local. O caso será investigado pela Divisão de Homicídios.

Segundo informações policiais da 37ª DP (Ilha do Governador), testemunhas disseram que o celular da vítima foi roubado por dois homens armados. Os criminosos teriam ficado irritados por não conseguirem desbloquear a tela do iPhone da jovem, e um deles atirou na vítima.

Assassinato ocorreu na Ilha do Governador (RJ). Uma jovem foi morta a tiros na noite desta terça-feira (15) durante um assalto na Ilha do Governador (RJ). Soraia Macedo de Lemos, de 17 anos, foi atingida na cabeça.

