Jovem é morto a golpes de faca dentro de serraria no distrito de Caracol, PM prende um dos acusados

Jovem foi morto a golpes de faca no distrito de Caracol, um dos acusados já foi preso pela PM

Conforme informações da polícia Militar do distrito de Caracol , município de Trairão, foi informada por volta das 21h45min deste domingo 12 de dezembro de 20212, pelo dono de uma serraria “Sr Olenilson”que seu funcionário o Nacional ELISMAR LIRA CASTRO, tinha sido encontrado morto com várias perfurações provavelmente de arma branca tipo faca em meio a pacotes de madeira no interior da Serraria de sua propriedade, localizada na Agro Vila de Jamanxim a cerca de 15 km do Distrito de Caracol.

A guarnição logo seguiu até o local e acabou que constatando a veracidade dos fatos.

A polícia de posse das informações preliminares fez as diligências de modo a localizar o autor desse crime. Quando foi por volta das 23h30min da noite de domingo (12) a GU PM logrou êxito e capturou um dos acusados sendo o Nacional ERLISSON DOS SANTOS CORRÊA, o mesmo ao ver a Polícia resolveu confessar participação no Homicídioe Informou a PM que tinha mais pessoas envolvidas no homicídio, logo o acusado falou a polícia dos nomes dos envolvidos sendo identificado o Nacional CINEY PERES DE SOUZA, o qual por sua vez não foi localizado. A Polícia Militar informou tal fato ao DPC da UIPP 109°, que por sua vez comunicou o ocorrido ao IML o DPC autorizou a remoção do corpo por uma Funerária local, até o HMT para que fossem tomadas as providências necessárias que o caso requer. O indivíduo vai ficar a disposição da justiça.

Até o momento não fomos informados sobre a motivação do assassino do rapaz Olenilson.

Com informações -Tv online Itaituba-Yokin Paranatinga

