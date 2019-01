Professor é encontrado morto e amarrado em Alenquer

A principal suspeita é de que o homem tenha sido vítima de latrocínio

(Foto: Reprodução/Whatsapp) -O professor Valcier Gleison, que atuava como diretor de uma escola no município de Alenquer, no oeste paraense, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (23), no bairro Planalto. Natural do município vizinho, Monte Alegre, o homem morava sozinho e teve o corpo achado por uma pessoa contratada para fazer a limpeza da residência, com as mãos e pés amarrados e sinais de perfuração pelo corpo.

As Polícias Civil e Militar estiveram no local e deram início às investigações para descobrir as circunstâncias da morte do professor. No momento, a principal suspeita é de que ele tenha sido vítima de latrocínio, o roubo seguido de morte, já que sua motocicleta e seu carro não estavam mais na garagem da casa e não haviam sido localizados até às 11h desta terça.

Por: Redação Integrada ORM 23 de Outubro de 2018 às 15:26 Atualizado em 23 de Outubro de 2018 às 15:26

