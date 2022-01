Fazendeiro assassinado é pai de menino morto em emboscada

Crime aconteceu na área rural de Uruará (Foto: divulgação)

O fazendeiro identificado como Luciano da Silva Emerciano de 45 anos é pai de Whendder Lima Emerciano, de apenas 4 anos de idade, que foi morto no último dia 22 de agosto. O menino estava com os pais em uma motocicleta e teriam sido vítimas de uma emboscada. O caso que ainda segue sendo investigado aconteceu no travessão do km 160 sul, área rural de Uruará, sudoeste do Pará. (A informação é do portal confirmanoticia)

Nesta quarta-feira, 29 de dezembro de 2021, Luciano e um funcionário foram assassinados com vários tiros à queima-roupa e morreram na hora na área rural do município.

Uma terceira vítima que seria o filho do fazendeiro também ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital da cidade. A Polícia Militar foi até o local e segue em diligências para tentar localizar os criminosos que fugiram em uma caminhonete blindada e ainda teriam conseguido levar armas da propriedade.

A Polícia Civil também foi acionada. Testemunhas devem ser ouvidas para saber se se o caso tem relação ao não com um suposto conflito de terra.

