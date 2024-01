Jovem é presa por suspeita de matar garota de 17 anos com facadas; ciúmes seria a motivação do crime, diz polícia

Victoria da Cruz Lopes tinha 17 anos e foi morta a facadas em Salvador — Foto: Redes sociais

Victoria Lopes morreu em 12 de janeiro, um dia após ser atacada no bairro de São Gonçalo.

Uma jovem de 18 anos foi presa, nesta sexta-feira (19), suspeita de matar a adolescente Victoria da Cruz Lopes, de 17 anos, com golpes de faca no bairro de São Gonçalo, em Salvador. A suspeita é de que o crime tenha sido motivado por ciúmes, de acordo com a Polícia Civil.

Victoria da Cruz Lopes morreu em 12 de janeiro, no Hospital Geral do Estado (HGE), um dia após ser atacada.

Um familiar da vítima, que não quis se identificar, disse à equipe da TV Bahia que Victoria namorava com um rapaz e que a suspeita do crime teve uma relação amorosa com ele em um momento no qual estavam separados. A partir disso, começaram a ocorrer confusões entre elas.

A jovem presa não teve o nome revelado. Segundo a Polícia Civil, ela se apresentou à polícia com a irmã e um advogado.

De acordo com a polícia, a irmã dela também é considerada suspeita de cometer o crime. Ela foi ouvida e liberada porque, conforme a instituição, não há elementos que comprovem a sua participação no crime.

A jovem está presa temporariamente. Ela será ouvida e, posteriormente, encaminhada à carceragem feminina, onde ficará custodiada à disposição da Justiça.

A Polícia Civil informou que a investigação continua para saber se o namorado da Victoria omitiu socorro após a agressão que levou ao óbito.

