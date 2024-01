Jovem de 22 anos é morta a facadas pelo ex-companheiro em MG; suspeito foi preso, diz polícia

Caso aconteceu em Poços de Caldas (MG). Segundo a Polícia Militar, o suspeito não teria aceitado término de relacionamento, invadiu o apartamento da vítima e a matou.

Uma jovem foi morta a facadas no início da tarde desta sexta-feira (19) no Residencial Sonho Dourado, em Poços de Caldas (MG). Segundo a Polícia Militar, o suspeito seria ex-companheiro da vítima; ele foi preso.

O crime aconteceu por volta de 12h45, na Rua Lázaro Camilo, bairro Jardim Esperança III, zona Sul da cidade. A vítima foi identificada como Luana Evelyn de Carvaho, de 22 anos. Ela era mãe de uma menina de 2 anos.

De acordo com a polícia, o suspeito, Felipe Augusto Botelhos, de 21 anos e a vítima, mantinham um relacionamento. No entanto, a relação teria terminado há cerca de três dias.

Conforme a PM, o homem estaria inconformado com o término e um possível novo relacionamento da mulher com outra pessoa. Na tentativa de tirar satisfações, ele foi até o apartamento dela, onde eles discutiram.

Em determinado momento, a mãe da vítima teria pedido para ela entrar e o ex-companheiro acabou invadindo o imóvel em seguida.

A mulher tentou se esconder no quarto, mas foi esfaqueada e não resistiu aos ferimentos. O Samu foi acionado e constatou a morte. Segundo a perícia, a vítima levou três facadas no tórax.

A mãe da vítima informou à PM que a faca usada no crime foi levada por Felipe e não pertencia à família. A arma foi encontrada em cima da pia da residência.

Conforme a PM, alguns moradores seguraram o suspeito e tentaram linchá-lo. Uma viatura da Polícia Militar foi atingida e teve o vidro traseiro quebrado.

O homem confessou o crime e foi preso. Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Poços de Caldas e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil. O carro dele foi apreendido.

A perícia da Polícia Civil foi acionada para os trabalhos de praxe.

Fonte: G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/01/2024/18:29:02

