Jovem é preso aplicando golpe do Pix no comércio, no Pará

Durante uma transação de R$ 400, uma vendedora desconfiou da compra. No comprovante com a palavra transferência faltava a letra S. Ela conferiu, e o dinheiro não havia caído na conta.

A falta da letra “s” na palavra transferência ajudou na prisão de um rapaz de 19 anos suspeito de aplicar golpe em lojas no comércio de Belém. (Com informações de Cácia Medeiros/ RBATV).

