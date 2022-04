Paraenses exibirão plano de proteção da Amazônia no Egito

Jéssica Duarte, gestora do instituto, ao lado do senhor Edson Pinto | Foto:Divulgação

Instituto Terra Verde Brasil estará presente na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas no fim do ano para apresentar projeto visando a redução do desmatamento na floresta amazônica

O Instituto Terra Verde Brasil irá participar do COP 27 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), que será realizado no mês de novembro deste ano de 2022, no Egito. Na ocasião, será apresentado o projeto “Adote uma Árvore”, que tem como objetivo a redução do desmatamento na Amazônia por meio da adoção de árvores. (As informações são do Kaio Rodrigues).

“Nós estamos pleiteando um espaço no COP 27 para que o Pará apresente uma proposta viável, consciente e com os pés no chão de combate ao desmatamento. O nosso estado e nosso Brasil está sendo atacado como um dos maiores desmatamentos do mundo. A nossa realidade precisa ser vista por outra ótica, que existe outra maneira de ter uma contrapartida do mundo e o nosso dever de casa. Já existem vários empresários que estão apoiando e agora queremos levar para o mundo”, comenta o idealizador do projeto, Leonardo Carvalho.

O projeto “Adote uma Árvore” foi implantado na comunidade de Faveira, situada no município de Mojuí dos Campos, região oeste do Pará. O objetivo do projeto é oferecer uma fonte de renda alternativa aos moradores do local por meio do cuidado com a natureza. A região possui uma extensa área florestal, além de uma gigantesca biodiversidade, composta por fauna e flora.

As árvores que forem ‘adotadas’ vão receber uma identificação única, e a pessoa que adotou assegura a proteção por um ano, através da contribuição de R$ 60. Logo depois, o responsável recebe o certificado de adoção, um selo verde para empresas parceiras, e terá acesso ao monitoramento da árvore durante 24 horas. Os interessados devem acessar o site oficial do projeto para realizar a adoção. Uma parte do valor arrecadado, vai ser direcionado a comunidade escolhida com objetivo de diminuir o desmatamento na região e intensificar a preservação da Amazônia.

Empresários se movimentam na luta pela Amazônia

Nas últimas duas semanas, o Instituto Terra Verde Brasil se aliou com grandes nomes dos setores industrial e agronegócio da região norte, que possuem a causa ambiental como principal foco e pretendem utilizar a iniciativa privada para que atinjam seu objetivo. Entre os parceiros do instituto está Edson Pinto, reconhecido pelo ramo da siderurgia e agronegócio. Ele relata que já estava à procura de um projeto com compromisso ambiental.

“Quando recebi o projeto Adote uma Árvore, enxerguei uma via real para a mudança na realidade das comunidades que serão atingidas pelo projeto”.

Essa movimentação foi notada e atraiu outros empresários de ramos agrícolas, que perceberam que seu impacto no meio ambiente pode ser revertido e, além de auxiliar na luta contra o desmatamento ilegal, gerar renda para populações que estão longe de seu alcance. Silvio de Oliveira, empresário do ramo de energia elétrica, concorda com Edson e acrescenta que “São poucos os projetos onde a iniciativa privada toma frente para a mudança real”, comentou.

O empresário Valério Pimenta é reconhecido pelo recorde na produção de soja deste ano. Ele também é um dos parceiros do projeto e afirma: “Iniciativas como essa precisam ser mais divulgadas e apoiadas da melhor maneira possível, não podemos deixar em branco ou simplesmente passar oportunidades como essa de preservar e auxiliar comunidades”.

Outra que estimula a ação do instituto é Viviane Pinto, reconhecida pela sua iniciativa agropecuária: “Apoiar projetos desse porte é o que realmente mexe com a realidade das famílias e que mantém a floresta de pé”.

Jornal Folha do Progresso em 12/04/2022/09:25:47

