Floresta+ Amazônia abre edital para habilitar instituições como parceiras de projetos de povos indígenas e comunidades na Amazônia Legal

Comunidade recebe agentes do Projeto Floresta+ Amazônia.- (Foto: Divulgação)

Nova oportunidade de habilitação de instituições interessadas em atuar como parceiras na implementação de projetos de preservação ambiental.

As instituições da sociedade civil organizada podem se inscrever, até 31 de janeiro de 2023, em edital que habilitará organizações para implementar projetos da modalidade Floresta+ Comunidades, do Projeto Floresta+ Amazônia, uma parceria entre Ministério do Meio Ambiente (MMA) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

As organizações selecionadas farão parte de um cadastro e estarão aptas a trabalharem em propostas detalhadas de iniciativas locais – já selecionadas e classificadas pelo Projeto – em conjunto e com a anuência dos povos indígenas e dos povos e comunidades tradicionais da Amazônia Legal. Serão apoiadas pelo Projeto propostas de iniciativas locais de conservação ambiental, recuperação de áreas degradadas, produção agroecológica, fortalecimento das cadeias de produtos da sociobiodiversidade amazônica e vigilância e proteção territorial.

As entidades interessadas precisam comprovar experiência prévia na implementação de projetos de desenvolvimento sustentável na Amazônia Legal, capacidade de gestão de recursos, além de apresentar a documentação exigida, conforme o edital. O trabalho a ser desenvolvido pelas organizações parceiras deverá guiar-se pelos princípios da coletividade e participação, de modo a garantir que os interesses das comunidades beneficiárias sejam colocados em primeiro plano.

A modalidade Comunidades do Projeto Floresta+ Amazônia tem como objetivo apoiar a implementação de projetos que visem o fortalecimento da gestão ambiental e territorial nos territórios coletivos de povos indígenas e povos e comunidades tradicionais.

Mais informações sobre o edital “SDI nº 02/2022” podem ser acessadas no site do projeto neste link

Sobre o projeto

O Projeto Floresta+ Amazônia recompensa quem protege e recupera a floresta e contribui para a redução de emissões de gases de efeito estufa.

Com foco na estratégia de pagamentos por serviços ambientais, até 2026 a iniciativa reconhecerá o trabalho de pequenos produtores rurais, apoiará projetos de povos indígenas e de povos e comunidades tradicionais e ações de inovação com o foco no desenvolvimento sustentável na Amazônia Legal.

O projeto funciona por meio de quatro modalidades: Floresta+ Conservação; Floresta+ Recuperação; Floresta+ Comunidades; Floresta+ Inovação.

Por:Jornal Folha do Progresso em 26/12/2022/15:20:44

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...