Jovem É Retirado De Dentro De Oficina Por Homem Com Capacete E É Executado A Tiros Na Calçada

Os detalhes chocaram a todos.

Na tarde da última quarta-feira (22), o destino de Felipe Cesario da Silva, de 23 anos, teve um desfecho brutal em frente a uma oficina mecânica no Capão Redondo, Zona Sul da capital. O jovem, que aguardava o conserto de sua moto, foi surpreendido por um assassino implacável, armado e de capacete, como capturado pelas câmeras de segurança do local. Em um ato de extrema violência, Felipe foi arrancado do estabelecimento à força e executado com vários tiros.

As imagens chocantes circulam nas redes sociais, revelando a tragédia que se desenrolou na Avenida Dom Rodrigo Sanches. Até o momento desta narrativa, o criminoso permanece foragido, e a polícia ainda não identificou o responsável por esse ato hediondo.

A família da vítima alega que o crime foi motivado por uma vingança pessoal. De acordo com relatos, o assassino, um cabeleireiro de 27 anos com histórico criminal, teria alimentado rancor contra Felipe devido a um antigo desentendimento relacionado ao impedimento do manobrista em permitir que ele namorasse sua irmã.

O desentendimento entre os dois teria se intensificado após Felipe denunciar o agressor em uma delegacia, resultando em uma prisão por porte ilegal de arma de fogo em janeiro deste ano. Após pagar fiança e responder em liberdade, o cabeleireiro continuou a ameaçar a vítima, cobrando-lhe o valor da fiança.

A trágica narrativa culminou na fatídica tarde em que o jovem foi retirado à força da oficina mecânica, pagando com a própria vida as consequências de um conflito alimentado por vingança. A irmã de Felipe expressou a incredulidade diante da brutalidade do ataque: “A gente não sabia que a pessoa ia ter um coração tão frio assim, o sangue tão frio assim para poder fazer isso”, lamentou.

