Jovem empresária é encontrada morta dentro do banheiro de sua loja em Cametá

Jaiane Cruz, uma conhecida empresária de Cametá, foi achada morta dentro de sua loja no centro do município no final da manhã desta sexta-feira (06). O crime chocou os moradores da cidade, já que a jovem era muito popular no município, conhecida por seu envolvimento com venda de roupas.

Segundo o 32º Batalhão de Polícia Militar (BPM), a mulher foi achada morta dentro do banheiro de sua loja na rua 23 de Novembro, no centro de Cametá. Uma ambulância do Resgate do Corpo de Bombeiros (193) ainda foi acionada, mas quando chegaram ao local, confirmaram a morte da jovem.

Após o corpo ser localizado, pouco antes do meio-dia, a área foi isolada e a Polícia Civil foi ao local para analisar a cena. Até o momento, ainda não foi confirmado como a jovem morreu.

