Indígenas expulsam funcionários e ocupam subSemed em Castelo dos Sonhos

Foto: Reprodução | Indígenas Kayapo da terra indígena Mekragnotire ocuparam nesta quinta-feira (7), a subSecretaria Municipal de Educação (subSemed), de Castelo dos Sonhos, distrito de Altamira (PA), e expulsaram os funcionários, em protesto contra o não cumprimento de promessas feitas pelo prefeito eleito com apoio das comunidades indígenas.

Segundo os manifestantes, o prefeito havia prometido, ainda durante a campanha, melhorias significativas na educação indígena, como o início das aulas em fevereiro, regularização do transporte escolar e pagamento em dia dos salários dos professores. Contudo, passados vários meses, nenhuma das promessas foi cumprida.

A decisão de ocupar a subSemed partiu dos caciques locais. Os indígenas agora acampam no local e gravaram um vídeo enviado ao prefeito, alertando que, se não houver uma solução imediata, irão também ocupar a sede da Semed em Altamira.

Os manifestantes exigem respostas e providências do governo municipal, cobrando as melhorias prometidas e o respeito aos direitos das comunidades indígenas.



