Adriana Almeida (PV) cobra fiscalizações nas agências bancárias de Santarém

Durante o retorno da sessão ordinária presencial desta segunda-feira na Câmara Municipal de Santarém, a vereadora Adriana Almeida (PV) chamou a atenção do Governo Municipal pela falta de fiscalização nas agências bancárias e com o uso da biometria compartilhada por vários usuários diariamente.

A parlamentar apontou que os bancos não estão cumprindo com as regras do uso do álcool em gel e distanciamento social. “Estou fazendo um requerimento hoje para fiscalizações dos bancos, onde a gente tem visto aglomerações, bancos lotados, a biometria onde todo mundo está todo tempo colocando a mão no mesmo lugar. Precisamos ter consciência da quantidade de santarenos que estamos perdendo e não perder o foco nisso. Aprovamos uma lei aqui nesta casa e precisamos fiscalizar. Não adianta a lei ser aprovada”, enfatizou Adriana.

A vereadora também destacou que o município enfrenta um momento de guerra e todos precisam participar. “Esse é um momento de guerra e a gente precisa saber quem vai fiscalizar. Como serão essas fiscalizações? Então, convido os nossos amigos para que a gente possa ter essas informações e urgente”, concluiu.

Adriana pediu também uma reunião, junto à Prefeitura Municipal, para que sejam tomadas as medidas sobre essas fiscalizações.

Por Lana Mota – ASCOM – 09/03/2021

