Exército e Polícia Federal devem fazer a segurança de 40 locais de votação dentro de aldeias indígenas em MT

Indígenas na festa do Kuarup no Xingu, em 2016 (Foto: Meneguini/Gcom-MT) -Em todo o estado são aproximadamente 1,5 mil locais de votação. Exército apresentou a proposta de se responsabilizar pela segurança de 34 locais de votação indígenas, sendo que a PF manteria a segurança das outras seis.

Quarenta locais de votação dentro de aldeias indígenas devem ter a segurança garantida por policiais federais e militares do Exército durante as eleições no dia 7 de outubro em Mato Grosso.

O debate sobre a segurança dos povos indígenas foi feito na segunda-feira (23) entre as forças policiais e o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) durante a reunião do Gabinete de Gestão Integrada das Eleições 2018 (GGI), em Cuiabá.

São 40 locais de votação em aldeias indígenas que, originalmente, teriam a sua segurança sob responsabilidade da Polícia Federal.

Durante a reunião, o Exército Brasileiro apresentou a proposta de se responsabilizar pela segurança de 34 locais de votação indígenas, sendo que a PF manteria a segurança das outras seis. A parceria ainda deverá ser formalizada perante os órgãos.

Em todo o estado são aproximadamente 1,5 mil locais de votação, totalizando 8.020 seções eleitorais (cada seção corresponde a uma urna eletrônica).

Ainda na reunião, ficou definido que a escala dos policiais será previamente informada à Justiça Eleitoral. A medida vai garantir que todos os policiais possam efetuar o voto em trânsito.

A reunião, realizada no TRE-MT, contou com a presença de representantes do Ministério Público Eleitoral, Funai, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, e Secretaria Estadual de Segurança Pública.

Por G1 MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...