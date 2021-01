Chegada de passageiros do Amazonas terá fiscalização de órgãos de saúde em Santarém

Porto da CDP em Santarém — Foto: Divulgação/CDP

Ação integrada visa a prevenção da Covid-19 devido ao aumento do número de casos da doença no município.

Uma reunião de trabalho entre representantes das Vigilâncias Epidemiológicas (Estado e Município), Atenção Básica, Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e Unidade Descentralizada de Atendimento a pacientes com sintomas gripais definiu uma ação integrada de prevenção à Covid-19 em Santarém, oeste do Pará, com retomada de fiscalização no desembarque de passageiros provenientes do estado do Amazonas.

Com a subida do número de casos da doença, que já começa a causar sobrecarga no sistema de saúde do Amazonas, tem aumentado o fluxo de passageiros provenientes daquele estado para Santarém, principalmente por via fluvial.

“Já vamos iniciar a vigilância nos portos, trabalhar a prevenção, fazer realmente toda aquela educação em saúde e a triagem das pessoas, porque a gente tem que trabalhar antes que o problema aconteça. Aumentou um pouco o número de pacientes aqui nessa unidade descentralizada de atendimento de síndromes gripais, então, essa questão de Manaus serve de alerta, porque da outra vez, primeiro foi Manaus acometida e depois Belém e Santarém. A gente tem que fazer um trabalho já antecipado na prevenção”, disse a secretária municipal de Saúde de Santarém, Marcela Tolentino.

De acordo com a secretária, o trabalho de fiscalização deve começar até o dia 15 deste mês. Haverá ainda a definição da escala de trabalho da vigilância epidemiológica de acordo com a movimentação dos portos onde atracam as embarcações que chegam de Manaus (AM).

Os tripulantes de embarcações e passageiros que apresentarem sintomas gripais terão que entrar em quarentena e no monitoramento que hoje é feito por cerca de 30 enfermeiras da rede de atenção básica em Santarém.

Ainda de acordo com Marcela Tolentino, a fiscalização sanitária deve ser estendida também ao Aeroporto Internacional Maestro Wilson Fonseca. Tudo vai depender da avaliação dos órgãos de saúde sobre a Covid-19 no município e da procura por atendimentos na unidade descentralizada.

A secretária de Saúde destacou que a prevenção e o combate à Covid-19 depende muito do comportamento da população. E pediu que a população não relaxe na questão da prevenção.

“A gente tem observado que as pessoas não estão respeitando o uso de máscaras, estão ficando aglomeradas. Ocorre que a instituição pública com todo um trabalho integrado da Polícia Militar, Governo do Estado, Governo Municipal e todas as vigilâncias unidas, não dá conta de fiscalizar todas as pessoas. Então, a população tem que colaborar nesse sentido. Nós estamos fazendo a nossa parte, trabalhando para proteger a população”, enfatizou Marcela.

Hospital de Campanha e Ambulatório

Durante a reunião entre representantes de órgãos de saúde, foi tratado sobre a possibilidade de reativação do Hospital de Campanha.

Marcela Tolentino disse que entendimento entre a Prefeitura de Santarém e o Governo do Estado para que, caso volte a aumentar o número de casos graves da Covid-19, seja reativado o Hospital de Campanha.

Existe também a possibilidade de implantação de uma segunda unidade descentralizada para atendimento de pacientes com sintomas gripais.

A secretaria municipal de Saúde anunciou para os próximos dias a retomada do ambulatório itinerante, inclusive para atendimento da região de rios.

