Jovem “Juan Pablo” que sobreviveu de acidente na BR 163 é transferido para Hospital de Itaituba em estado grave

Marcela Vitória Vieira da Costa de 15 anos, namorada de Juan Pablo morreu no local – (Foto: Reprodução Facebook) –

Juan Pablo Ferreira Souza, de 17 anos, sobrevivente do grave acidente que ocorreu na noite de domingo (15), na rodovia BR 163 foi transferido em estado grave no inico da tarde desta segunda-feira,16 de maio de2022, em uma aeronave UTI aérea, para uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) no Hospital Regional dos Tapajós (HRT), em Itaituba, sudoeste do Pará.

No acidente quatro pessoas morreram incluindo a namorada Marcela Vitória Vieira da Costa de 15 anos de Juan Pablo.

O acidente, que causou as lesões no jovem, ocorreu na BR-163, próximo ao Distrito de Moraes Almeida, em Itaituba, sudoeste do Pará, e deixou quatro vítimas, entre eles um empresário da região e uma criança de 08 anos.

Amigos postaram nas redes sociais a fatalidade.

Por: Jornal Folha do Progresso em 16/05/2022/13:26:24

