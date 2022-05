Ossada humana é encontrada na comunidade de Pindobal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia Científica realizou a remoção dos restos mortais. Caso alguém reconheça os pertences citados acima, pode procurar a sede da instituição, situada na avenida Moaçara, bairro da Floresta. (As informações são do O Impacto).

No local foram encontradas as seguintes vestes: Camisa ADJI estampada com desenho de palmeiras (tamanho XXXGG); sandália Coca-Cola (número 44); bermuda esverdeada; e uma manga de camisa cor vermelha.

You May Also Like