Jovem mata pais e 3 irmãos por ter “maus resultados” na escola

Foto: © iStock | A única sobrevivente do ataque, uma garota de 11 anos, conta detalhes do que se passou.

A única sobrevivente do tiroteio numa casa de luxo em Washington revelou detalhes do ataque que foi protagonizado pelo seu irmão mais velho, e que tirou a vida aos seus pais e três irmãos.

A sobrevivente tem apenas 11 anos e revela que se fingiu de morta para tentar escapar à ira do irmão.

O suspeito, de 15 anos, usou a arma do pai para protagonizar o ataque, depois de ter tido uma série de maus resultados em testes escolares e de ter se envolvido em alguns problemas, conta a irmã.

Ela revela que estavam todos deitados quando o ataque aconteceu. Ela foi atingida com um tiro na mão e no pescoço, tendo fechado os olhos e tentado conter a respiração para se fingir de morta, pode se ler em um relatório da polícia revelado pelo NY Post.

Receosa de que o irmão pudesse voltar ao quarto para “acabar o que tinha começado”, a jovem fugiu

As outras vítimas são o pai e mãe da família e três menores – dois rapazes e uma garota, de apenas 6 anos.

O Daily Mail destaca que o suspeito, que era o irmão mais velho, tentou pôr a culpa em um dos irmãos, Benjamin, de 13 anos, alegando que foi ele quem matou a família, naquilo que se trataria de homicídio seguido de suicídio, motivado pelo fato de no dia anterior ter sido pego vendo pornografia. A tese, porém, é refutada pela sobrevivente.

Segundo a mesma publicação, o casal era extremamente religioso e impôs uma existência altamente controlada aos seus cinco filhos.

Esta quinta-feira, o jovem de 15 anos foi acusado de cinco acusações de homicídio agravado em primeiro grau e uma acusação de tentativa de homicídio em primeiro grau.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/10/2024/09:49:43

