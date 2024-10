Funcionária de rede de supermercados Walmart é achada morta assada dentro de forno de filial

Gurismran Kaur — Foto: Reprodução/GoFundMe

Restos mortais foram encontrados pela própria mãe da jovem, que também trabalha no Walmart no Canadá.

Uma funcionária do Walmart foi encontrada morta assada dentro de uma grande forno de uma filial da rede de supermercados em Halifax (Nova Escócia, Canadá) no último sábado (19/10).

A vítima foi identificada como Gurismran Kaur, que tinha 19 anos, de acordo com o “NY Post”.

A mãe de Gurismran encontrou os restos mortais da filha dentro do grande forno de padaria do Walmart. As duas trabalhavam juntas no hipermercado.

A mulher ficou preocupada após não ter notícias da filha, com quem dividia o turno, por mais de uma hora, e começou a procurá-la.

Quando sua busca se transformou em pânico, ela abriu a porta do forno depois que outro membro da equipe notou “vazamento” vindo da área — e foi confrontada com a descoberta traumática.

O caso está sendo investigado pela polícia de Halifax.

Gurismra era membro da comunidade Sikh local e morava no Canadá havia apenas alguns anos. O pai e o irmão da jovem falecida estão na Índia e tentam chegar ao Canadá, de acordo com a página aberta para ajudar a família em site de financiamento coletivo.

Fonte: Portal EXTRA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/10/2024/09:04:39

