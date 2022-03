Jovem morre afogado após trator cair em açude de fazenda, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um jovem de 19 anos, identificado como Gabriel Jardim, morreu afogado nesta terça-feira (29), após o trator que operava cair em um açude, dentro de uma fazenda localizada na estrada vicinal Nova Paz, em Tailândia, nordeste do Pará. (As informações são do g1Pará — Belém)

(Foto:Reprodução) – Acidente ocorreu enquanto ele operava a máquina, no município de Tailândia, nordeste do Pará.

You May Also Like