Mãe e filhos são assassinados e queimados dentro de casa no Amazonas

(Foto:Reprodução) – Lucineia Rodrigues, 86, e os dois filhos dela Ney Rodrigues de Oliveira, 27, e Jhones Rodrigues de Oliveira, 39, foram assassinados e tiveram os corpos queimados nesta terça-feira (29), em uma comunidade rural no município de Manacapuru, no Amazonas.

Segundo a polícia, uma terceira pessoa da família também foi sequestrada durante a ação. O crime ocorreu na Comunidade Lago do Jacaré, localizada no entorno do Rio Solimões e chocou os moradores. (As informações são do Portal do Holanda)

Na ocasião, homens armados invadiram a casa, mataram a família a tiros e em seguida atearam fogo na residência com os corpos dentro. Oney Rodrigues de Oliveira, outro filho de Lucineia, presenciou toda a barbárie e em seguida foi sequestrado pelo grupo.

Informações iniciais dão conta de que os homicídios podem ter sido motivados por vingança. Isso porque, segundo a polícia, no último dia 23 de fevereiro, Oney se desentendeu com um Josué Silva dos Santos, conhecido também como “China”, e o atacou a facadas.

Josué é foragido da Justiça e considerado um criminoso de alta periculosidade, com vários crimes cometidos em Manaus. Ele foi socorrido e levado para o hospital da cidade onde deu entrada com um nome falso.

Após o atendimento, ele fugiu e jurou que se vingaria de Oney e por isso, é considerado o principal suspeito do crime. Oney segue desaparecido e a Polícia Civil acompanha o caso.

Jornal Folha do Progresso em 31/03/2022/10:01:30

