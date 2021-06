Helder anuncia que todos os paraenses com 18 anos ou mais estarão imunizados até setembro

Governador utilizou sua conta no microblog (Foto:Marco Santos / Ag. Pará)

Governador informou que a estimativa é pelo cronograma de entrega de doses e estoques. No entanto, a previsão diz respeito apenas à primeira dose.

O governador Helder Barbalho (MDB) anunciou que, até setembro deste ano, toda a população adulta (18 anos ou mais) terá recebido a primeira dose de vacina contra a covid-19. O comunicado foi pelas redes sociais, na manhã desta terça-feira (8). Com isso, o chefe do executivo estadual estima que a população paraense estará perto da proteção total contra o coronavírus SARS-CoV-2 até antes do Círio de Nazaré.

“Quria dar uma excelente notícia: estamos analisando o cronograma de entregas de novas doses de vacinas contra o coronavírus para estimar em até que prazo vamos vacinar toda a população adulta no Pará. E queroa anunciar que até o final de setembro deste ano de 2021, todos os paraenses, de 18 anos para mais, estarão vacinados com a primeira dose. É uma conquista fundamental para salvar a vida da população”, disse o governador.

Helder reforçou, no entanto, que os cuidados devem seguir: uso de máscara, álcool em gel, higiene constante, manter o distanciamento e siga se protegendo. Também reforçou que todos devem ficar atentos aos calendários de imunização, tomar a vacina e voltar para fazer a segunda dose (caso necessário, dependendo do modelo do imunizante).

