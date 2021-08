Jovem morre afogado no Rio Jamanxim em Novo Progresso

Um jovem, de 16 anos, morreu afogado no Rio Jamanxim, próximo à praia da liberdade neste sábado 21 de agosto de 2021.

O corpo da vítima foi encontrado neste domingo por populares.

Informações que a vítima foi com amigos para uma chácara as margens do rio, ele teria caido da canoa e submergiu, não retornando à superfície. O jovem foi identificado como Felipe de 16 anos, era trabalhador formal e morava com a tia em Novo Progresso.

