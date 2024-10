PRF apreende 7 mil óculos Ray-Ban falsificados em Castanhal; uma pessoa foi presa

(Foto: Reprodução) – Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem foragido da justiça e apreendeu uma carga de sete mil óculos falsificados durante uma fiscalização no quilômetro 54 da BR-316, em Castanhal/PA.

O flagrante ocorreu por volta das 11h30, quando agentes da PRF realizavam uma fiscalização de rotina em frente à Unidade Operacional (UOP). O condutor de um Fiat Doblo foi parado, e a consulta aos sistemas policiais revelou que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, expedido pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, desde outubro de 2023.

Ao inspecionar o veículo, os policiais encontraram oito caixas de papelão contendo aproximadamente sete mil óculos da marca “Ray-Ban”, todos embalados em plástico e sem documentação fiscal que comprovasse a origem da mercadoria.

Questionado pelos agentes, o motorista afirmou trabalhar em uma loja de óculos em Castanhal/PA e que estaria transportando os produtos a pedido de seu chefe. Ele declarou ainda que havia coletado a mercadoria no centro comercial de Belém/PA.

O homem foi preso e juntamente com a carga apreendida, encaminhado à Polícia Federal em Belém/PA para os procedimentos legais.Categoria

