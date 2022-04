Jovem morto em colisão traseira com caminhão na BR-163 no Mato Grosso será sepultado no Pará

(foto: Caliu Menezes/Cidade Verde) – Jovem morto em colisão traseira com caminhão na BR-163 em Sinop será sepultado no Pará

O corpo de Nicolas Henrique Pereira Oliviera, de 23 anos, está sendo transladado para a cidade de Parauabebas, no Pará, segundo informou a funerária Sauer. A previsão é que chegue neste domingo, às 11h, e o sepultamento está marcado para 17h.

Ele morreu na madrugada de ontem, em um acidente na BR-163, nas proximidades do bairro São Cristóvão. Nicolas conduzia um VW Fox, quando colidiu na traseira do Ford F600.

De acordo com o boletim de ocorrência o condutor do caminhão e sua esposa estariam retornando de uma área rural, onde prestava serviços, quando o Fox colidiu na traseira. Nenhum dos ocupantes do Ford se feriu.

A área foi isolada pela Polícia Rodoviária Federal e a concessionária que administra a via, acionando a Polícia Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica para análises.

