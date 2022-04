‘Sorriso da Morte’ é preso após tentativa de homicídio e roubo no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Em buscas efetuadas no local, foram apreendidos três aparelhos celulares, além de uma pequena quantidade de maconha e crack. O acusado e as apreensões foram apresentados na 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

A vítima relatou ter recebido anúncio de assalto e, em seguida, sido agredida na cabeça, além de ter o aparelho celular roubado. Durante o dia, o dono do celular conseguiu rastrear o aparelho e, acompanhado dos policiais, chegou na rua Estados Unidos, bairro Parque das Nações, onde “Sorriso da Morte” foi identificado e reconhecido como autor do crime.

(Foto:Reprodução internet) – Um homem identificado como Geovane Araújo Campos, mais conhecido como “Sorriso da Morte”, foi preso na tarde desta quinta-feira, 31, em Parauapebas, suspeito de ter roubado e agredido a pauladas um homem na madrugada do mesmo dia. De acordo a Polícia Militar, uma equipe do Grupamento Tático fazia policiamento ostensivo quando foi acionada para ajudar na localização da pessoa responsável por ter atacado um homem.

