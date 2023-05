Jovem presa após bater BMW xinga PMs e diz que “pai tem dinheiro para comprar Brasília inteira”

(Foto:Reprodução) – Segundo os militares, a motorista apresentava fala desconexa, olhos vermelhos e estava bastante agressiva

A jovem, de 20 anos, presa pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) após bater a sua BMW em um Fiat Uno que estava em um estacionamento reagiu à prisão e xingou os policiais durante a abordagem. O caso ocorreu por volta das 3h deste domingo (7/5) no Bloco A da Quadra 301, no Sudoeste.

De acordo com a Polícia Militar, a motorista fez o teste do bafômetro, que constatou a embriaguez (0,4 miligramas de álcool por litro de ar expelido). O nome dela não foi divulgado.

Os policiais encontraram uma garrafa de gim no banco traseiro do veículo. Segundo os militares, a motorista apresentava fala desconexa, olhos vermelhos e estava bastante agressiva. A namorada dela, de 19 anos, tinha os mesmos sinais.

De acordo com o primeiro-sargento Diogo Trindade, as duas xingaram e agrediram os PMs. “Além dos xingamentos, a motorista alegou que o pai tinha dinheiro para comprar Brasília inteira”, contou. Ele acrescentou que ambas admitiram que também usaram maconha.

As duas foram presas por vias de fato. A motorista também foi detida por embriaguez ao volante. O casal foi levado para a 5ª Delegacia de Polícia (área central). O carro dela – uma BMW X4, que chega a custar R$ 500 mil – foi recolhido para o depósito do Detran.

