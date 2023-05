Homem é preso por dívida de R$ 30 mil em pensão alimentícia, no aeroporto internacional de Belém

Prisão ocorreu dentro de aeronave com destino a Macapá. — Foto: Ascom PF-PA

Polícia Federal (PF) informou que o homem também tinha outro mandado de prisão em aberto, pelos crimes de desacato e vandalismo.

Um homem foi preso dentro de um avião no aeroporto internacional de Belém por uma dívida de R$ 30 mil em pensão alimentícia. A ação foi confirmada nesta segunda-feira (8) pela Polícia Federal (PF).

O caso ocorreu no domingo (7). De acordo com a corporação, o homem tinha dois mandados de prisão em aberto e estava prestes a ir para Macapá, quando foi abordado por uma equipe do Núcleo de Polícia Aeroportuária da PF e encaminhado ao sistema prisional do Pará.

“A dívida de pensão alimentícia estava em R$ 27.662,38 no momento da expedição do mandado de prisão da Segunda Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Macapá, há um mês. O outro mandado de prisão é pelos crimes de desacato e vandalismo; além disso, o acusado já respondeu na Justiça por peculato”, detalhou a PF

Esta é a terceira prisão dentro de uma aeronave no aeroporto internacional de Belém em menos de uma semana.

No último sábado (6), um homem considerado foragido pela PF, condenado por roubo, foi preso enquanto ainda estava dentro do avião, já no aeroporto.

Na última quarta (3), uma mulher também foi abordada e presa no aeroporto quando estava em um dos assentos de um avião que vinha de Manaus para a capital paraense.

De acordo com a PF, que realizou a prisão, a suspeita tinha um mandado aberto pelo crime de lesão corporal. g1 Pará — Belém

