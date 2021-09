Jovem que torturava mulheres troca tiros com a polícia e consegue fugir

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A jovem conseguiu fugir da casa onde o casal morava e pedir ajuda pelas ruas de Porto de Moz. Desde então, inúmeras denúncias contra Jumar foram surgindo. As ex-companheiras dele teriam afirmado que o rapaz tinha histórico de violência. A Polícia Civil investiga as denúncias contra Jumar por meio de um inquérito policial.

No início do mês de julho deste ano, Jumar foi denunciado pela ex-companheira dele, uma jovem de 18 anos, por supostamente agredir, torturar e queimar a mulher, que apresentava marcas de queimaduras pelo corpo, possivelmente feitas com a ponta de uma faca quente.

