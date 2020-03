Quatro suspeitos de tentar assaltar carro dos Correios morrem em ação da Polícia em Barcarena

Uma pistola de propriedade da Polícia Militar, um revólver calibre, uma arma caseira e quatro celulares, que seriam fruto de roubo, foram apreendidos. O caso foi registrado na delegacia de Barcarena. Por G1 PA — Belém 06/03/2020 19h19 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo a Polícia, o grupo foi flagrado em um barracão. Armas e celulares foram apreendidos. Quatro pessoas morrem em operação policial para impedir assalto a carro dos Correios Quatro pessoas morreram nesta sexta-feira (6) durante uma operação para impedir uma tentativa de assalto a um carro dos Correios, em Barcarena, nordeste do estado. A Divisão de Repressão ao Crime Organizado já vinha monitorando os criminosos, mas, de acordo com a polícia, ao cercar o barracão onde os suspeitos estavam escondidos, eles reagiram. Quatro suspeitos foram baleados e morreram.

