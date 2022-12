Jovens brilham, Inglaterra bate Senegal e encara França nas quartas da Copa

Neste domingo, a Inglaterra venceu o Senegal por 3 a 0 e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Jordan Henderson, Harry Kane e Bukayo Saka marcaram os gols no Estádio Al Bayt. Já os garotos Phil Foden e Jude Bellingham tiveram grande destaque e, juntos, deram as três assistências.

Com o triunfo nas oitavas, a Inglaterra retorna aos gramados no sábado, às 16 horas (de Brasília), quando enfrenta a França, que ganhou da Polônia por 3 a 1. A partida também será disputada no Estádio Al Bayt, em Al Khor.

Eliminado, Senegal registrou a sua segunda melhor campanha na história nas Copas. Ainda na estreia, na edição de 2002, a equipe chegou às quartas de final da competição. Já a Inglaterra, semifinalista no Mundial da Rússia, sagrou-se campeã uma vez, em 1966.

A meia hora inicial da partida contou com pouca criatividade por parte das equipes, e a primeira grande chance saiu apenas aos 31 minutos. Boulaye Dia recebeu passe de Ismaila Sarr e, próximo à pequena área, chutou forte de canhota. Jordan Pickford, por sua vez, executou grande defesa, com a mão esquerda, aquele que seria o primeiro gol do jogo.

Já aos 38 minutos, foi a vez de a Inglaterra finalizar corretamente e abrir o placar. Em rápida construção ofensiva, Kane acionou Bellingham em profundidade. O jovem meio-campista disparou pelo lado esquerdo e tocou para Henderson, que bateu rasteiro e estufou as redes.

A equipe de Gareth Southgate ampliou a vantagem sobre o time de Aliou Cissé nos acréscimos, aos 48 minutos, após outra bela jogada de Bellingham. O garoto recuperou a bola, arrancou pelo meio de campo, driblou um marcador e tocou para Foden. O atacante do Manchester City – também em velocidade – acionou Kane, que dominou e chutou forte, à direita de Édouard Mendy, marcando o segundo dos ingleses e o seu primeiro gol nesta Copa.

A seleção inglesa continuou melhor no segundo tempo e, aos 12 minutos, fez o terceiro diante de Senegal, que pecou nas finalizações e não acertou a meta. Novamente pela lateral esquerda, Foden cruzou rasteiro em direção à área e registrou mais uma assistência. Isso porque Saka, de frente para Mendy, deu apenas uma cavadinha, anotou outro belo gol a favor dos europeus e sacramentou o triunfo de 3 a 0. (Com informações do Gazeta Digital (foto: Jewel Samad/assessoria).

Jornal Folha do Progresso em 05/12/2022/08:09:38

