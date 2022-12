Atos de vandalismo por adolescentes é flagrado em Novo Progresso

Uma camionete SW4 de cor branca, para em frente a uma residência quando três adolescentes (meninas) descem e seguem ao padrão de energia elétrica e desliga, deixando a residência no escuro.

O registro de vandalismo, foi flagrado por câmeras de segurança as 01h46min deste domingo, 4 de dezembro de 2022, e postado por moradores nas redes sociais, pedindo ajuda para identificar as adolescentes.

Veja a postagem

Meu nome é Eliane e moro em frente da Escola Ideal, na madrugada do dia 04/12/2022 01:50 hs (madrugada) essa SW4 branca parou em frente da minha casa com 3 adolescentes(meninas) e desligaram a energia da minha casa e jogaram pedras no portão, porém tinha uma pessoa dirigindo, na qual as meninas desceram para fazerem essa baderna em seguida o condutor(a) saiu em alta velocidade, já tenho alguns vídeos e estou buscando mais imagens para verificar esse veículo, portanto se souberem de algo, favor me chamar no pv….grata Eliane.

Outras pessoas relataram que aconteceu o mesmo na casa delas, vamos compartilhar pra ver se conseguimos identificar, ou fazer algo que não volte acontecer.

Assista ao video

